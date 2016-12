Dow knapp unter 20.000 Punkten – VW erzielt Einigung

Connect on Linked in

Der Dow hat am Dienstag zugelegt. Zum Handelsende in New York wurde der Index mit 19.974,62 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,46 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 2.265 Punkten im Plus gewesen (+0,25 Prozent), die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 4.945 Punkten (+0,29 Prozent).

VW konnte am Abend eine Einigung mit den US-Behörden bezüglich der 80.000 Besitzer von Diesel-Fahrzeugen vermelden. Die US-Umweltbehörde EPA schätzt das Volumen der Entschädigungen auf rund eine Milliarde US-Dollar. Allein 225 Millionen US-Dollar sollen in einen Umwelttreuhandfond zum Ausgleich überschüssiger Emissionen von betroffenen Fahrzeugen eingezahlt werden, 25 Millionen US-Dollar werden fällig zur Unterstützung der Nutzung von Null-Emissions-Fahrzeugen im US-Bundesstaat Kalifornien. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagabend etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,04 US-Dollar (-0,11 Prozent). Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 1.131,72 US-Dollar gezahlt (-0,58 Prozent). Das entspricht einem Preis von 35,02 Euro pro Gramm.

Foto: Wallstreet, über dts Nachrichtenagentur