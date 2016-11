DGB-Chef Hoffmann will Rentenniveau von 50 Prozent

Print This Post

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat die Rentenpläne von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) grundsätzlich begrüßt, fordert aber ein deutlich höheres Rentenniveau als die SPD-Politikerin: „Langfristig streben wir ein gesetzliches Rentenniveau von 50 Prozent an, also oberhalb der von Frau Nahles avisierten Ziellinie“, sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann dem „Tagesspiegel“ (Sonntagsausgabe). Zur Finanzierung sagte er der „Wenn wir mit dem Unfug aufhören würden, Frauen deutlich schlechter zu bezahlen als Männer, würden auch die Beitragseinnahmen steigen.“ Außerdem müsse der Niedriglohnsektor in Deutschland „endlich trockengelegt“ werden, um das Rentenniveau zu stabilisieren.





Foto: Reiner Hoffmann, über dts Nachrichtenagentur