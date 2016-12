De Maiziere: Tatverdächtiger von Berlin streitet Tat ab

Connect on Linked in

Laut Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) streitet der nach dem Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt festgenommene Tatverdächtige eine Beteiligung an dem Anschlag ab. Es gebe außerdem „keinen Zweifel“ mehr daran, dass es sich tatsächlich um einen Anschlag handele, sagte de Maiziere am Dienstagmittag in Berlin. Der Tatverdächtige stammt laut De Maiziere vermutlich aus Pakistan und ist als Flüchtling registriert, wobei das Asylverfahren noch nicht abschließend entschieden sei.

Bei dem Anschlag wurden nach derzeitigem Kenntnisstand zwölf Menschen getötet und 48 verletzt, davon mehrere schwer, so der Innenminister weiter. Der Beifahrer des Terror-Lkw sei nach ersten Erkenntnissen vermutlich erschossen worden, die Tatwaffe wurde aber nicht gefunden. Bei dem Anschlag war am Montagabend ein Lkw auf dem Weihnachtsmarkt vor der Berliner Gedächtniskirche am Breitscheidplatz in eine Menschenmenge gerast. Zuvor hatte bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Tat als Terroranschlag eingestuft.

Foto: Breitscheidplatz nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt, über dts Nachrichtenagentur