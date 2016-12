DAX startet vor Fed-Zinsentscheid leicht im Minus

Connect on Linked in

Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst leichte Kursverluste verzeichnet. Kurz vor 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.270 Punkten berechnet. Das entspricht einem Minus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von BMW, der Deutschen Lufthansa und der Deutschen Bank. Die Aktien von Continental, Fresenius Medical Care und RWE bilden gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Am Abend steht der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an. Marktbeobachter rechnen mit einer leichten Anhebung der Zinsen. Das letzte Mal hatte die US-Notenbank im Dezember 2015 an der Zinsschraube gedreht. Damals war der Zins zum ersten Mal nach sieben Jahren um einen viertel Prozentpunkt angehoben worden.

Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur