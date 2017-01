DAX startet mit leichten Verlusten

Print This Post

Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst leichte Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.568 Punkten berechnet. Das entspricht einem Minus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Vonovia, der Deutschen Post und von Eon. Die Anteilsscheine von Linde, der Deutschen Börse und von ProSiebenSat.1 sind gegenwärtig die Schlusslichter der Liste.



Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur