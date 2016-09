DAX startet mit deutlichen Gewinnen

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst deutliche Kursgewinne verzeichnet. Kurz vor 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 10.513 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 1,15 Prozent im Vergleich zum Schluss des vorherigen Handelstags.

An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere der Commerzbank, der Allianz und der Münchener Rückversicherung. Die Aktien von Henkel, Vonovia und der Deutschen Bank bilden die Schlusslichter der Liste.

Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur