DAX legt zu – Anleger vor US-Zinsentscheid optimistisch

Connect on Linked in

Zum Wochenstart hat der DAX deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 10.373,87 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,95 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Die Aussicht auf das Ausbleiben einer Zinserhöhung in den USA am Mittwoch dürfte die Anleger laut Marktbeobachtern positiv gestimmt haben.

Schwache Konjunkturdaten in den USA aus der vergangenen Woche machten eine Zinserhöhung noch in diesem Monat unwahrscheinlicher, hieß es. An der Spitze der Kursliste standen die Papiere von RWE, Thyssenkrupp und der Münchener Rück. Die Aktien der Deutschen Bank, von Vonovia und Adidas rangierten am Ende der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,12 US-Dollar (+0,26 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.313,87 US-Dollar gezahlt (+0,27 Prozent). Das entspricht einem Preis von 37,77 Euro pro Gramm.

Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur