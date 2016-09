DAX im Plus – Deutsche-Bank-Aktien wieder größter Verlierer

Connect on Linked in

Am Dienstag hat der DAX etwas zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 10.393,86 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste standen die Papiere der Deutschen Börse, von Adidas und Merck.

Die Aktien der Deutschen Bank, von Eon und Thyssenkrupp rangierten entgegen dem Trend am Ende der Liste im Minus. Die Papiere der Deutschen Bank waren damit erneut die größten Verlierer des Tages. Seitdem am Freitag Forderungen des US-Justizministeriums bekannt wurden, wonach die Deutsche Bank im sogenannten Hypothekenstreit 14 Milliarden US-Dollar Strafe zahlen soll, befinden sich die Aktien der Deutschen Bank im Fall. Die Bank hatte die Forderung zwar umgehend als überhöht zurückgewiesen, aber der Ausgang der Verhandlungen ist offen. Die US-Behörden werfen der Deutschen Bank und anderen Banken vor, auf dem US-Immobilienmarkt faule Hypotheken in undurchschaubaren Wertpapieren gebündelt und damit Anleger um viel Geld gebracht zu haben. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,12 US-Dollar (-0,07 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.315,50 US-Dollar gezahlt (+0,25 Prozent). Das entspricht einem Preis von 37,87 Euro pro Gramm.



Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur