DAX auch am Mittag mit Verlusten – RWE am Ende der Kursliste

Die Börse in Frankfurt hat auch am Freitagmittag zunächst leichte Kursverluste verzeichnet: Kurz vor 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 10.494 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,70 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss des vorherigen Handelstages. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Eon, ThyssenKrupp und Vonovia.

Die Aktien von Linde und Continental bilden die Schlusslichter – am Ende der Kursliste stehen allerdings die Papiere von RWE. Die Aktien des Energiekonzerns verloren nach dem starken Börsengang der Tochter Innogy gegenwärtig bis zu 4,6 Prozent.



Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur