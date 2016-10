DAX am Mittag trotz guter Konjunkturdaten im Minus

Connect on Linked in

Die Börse in Frankfurt hat am Donnerstagmittag zunächst Kursverluste verzeichnet: Kurz vor 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 10.545 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,37 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss des vorherigen Handelstages. Gute Konjunkturdaten sorgten offenbar nicht für die nötigen Impulse für den Markt: Das Statistische Bundesamt (Destatis) hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass der Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im August um 1,0 Prozent gestiegen ist.

Einige Marktbeobachter hatten mit einem deutlich niedrigeren Zuwachs gerechnet. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine der Deutschen Bank, der Allianz und von BASF entgegen dem Trend im Plus. Die Aktien der Deutschen Telekom, der Deutshcen Lufthansa und von RWE bilden die Schlusslichter der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,12 US-Dollar (-0,20 Prozent). Der Goldpreis war nahezu unverändert, am Mittag wurden für eine Feinunze 1.266,55 US-Dollar gezahlt (-0,02 Prozent). Das entspricht einem Preis von 36,41 Euro pro Gramm.



