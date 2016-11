CSU verlangt von Merkel eigenen Präsidentschaftskandidaten

Connect on Linked in

Die CSU hat von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) offenbar die Nominierung eines eigenen Kandidaten der Union für das Amt des Bundespräsidenten gefordert. Die CSU-Spitze habe sich am Mittwochmorgen in einer Telefonschaltkonferenz auf diese Forderung verständigt, berichtet die „Bild“ (Donnerstag). Es gehe nicht an, dass die Union als größte Fraktion der Bundesversammlung ohne eigenen Kandidaten in die Abstimmung gehe, hieß es.

Bei einem Spitzen-Treffen der Großen Koalition am Sonntag hatte zunächst SPD-Chef Sigmar Gabriel auf die Nominierung von Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) bestanden. Er sei mit Abstand der beliebteste Kandidat, weshalb er nicht einsehe, warum er ihn zurückziehen solle. Gabriel zeigte sich nach Informationen der Zeitung aber offen für weitere Gespräche. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte daraufhin weitere Namen für einen möglichen gemeinsamen Kandidaten von Union und SPD ins Spiel gebracht, darunter auch den Grünen-Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, und Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.

Foto: Angela Merkel, über dts Nachrichtenagentur