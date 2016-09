CDU-Politiker verteidigt Ergebnisse des EU-Gipfels in Bratislava

Connect on Linked in

Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Gunther Krichbaum (CDU), hat hat die Ergebnisse des EU-Gipfels in Bratislava verteidigt. „Ich glaube, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, denn Bratislava soll einen Prozess einleiten, in dem man wieder vertrauensvoller miteinander zusammenarbeitet“, sagte der CDU-Politiker im „Deutschlandfunk“. Themen wie „die äußere Sicherheit, der Schutz der Grenzen, aber eben auch schnelleres Internet, Digitalisierung, Wachstum, Jobs“ hätten im Vordergrund des Gipfels gestanden, weil diese Themen die Bürger in der EU wirklich interessiere, so Krichbaum.

Das Brexit-Referendum sei für viele ein Weckruf gewesen. „Denn wir haben sehr viele europaskeptische Kräfte, nicht nur eben in Großbritannien, sondern man kann die Niederlande hinzuzählen, Frankreich, Österreich, die Bundesrepublik Deutschland eben auch.“ Die EU müsse eine „bürgerfreundlichere Politik“ machen, um die Menschen wieder für sich zu gewinnen.



