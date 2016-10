Bundesregierung engagiert Afrikaexperten Paul Collier

Connect on Linked in

Die Bundesregierung hat für ihre G20-Präsidentschaft den renommierten Afrikaexperten Paul Collier engagiert. Nach Informationen der „Zeit“ soll Collier bei der Ausarbeitung eines so genannten „Compact with Africa“ helfen, der Investitionen in den afrikanischen Ländern stärken soll. Die inhaltliche Hauptverantwortung für das Vorhaben liegt beim Bundesfinanzministerium, Collier wird eng mit Wolfgang Schäubles Chefökonomen Ludger Schuknecht zusammenarbeiten.

Im Sommer sollen erste Ergebnisse auf einer großen Konferenz in Berlin präsentiert werden. Eine der Ideen sei, so Collier, privates Sparkapital für Afrika zu mobilisieren, um damit die Modernisierung der Infrastruktur zu finanzieren. In Europa werfe angelegtes Geld derzeit kaum Zinsen ab. „Wenn mit diesen Geldern die Modernisierung der Infrastruktur in Afrika finanziert würde, dann würden sich damit ansehnliche Renditen erzielen lassen“, sagte Collier.

Foto: Deutschland-Fahne, über dts Nachrichtenagentur