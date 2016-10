Bundeskanzlerin Merkel empfängt Putin am Mittwoch in Berlin

Print This Post

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird den russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin am Mittwochabend in Berlin bei einem Treffen der Staats- und Regierungschefs ‎im sogenannten Normandie-Format empfangen. Auch der französische Staatspräsident François Hollande und der ukrainische Staatspräsident Petro Poroschenko werden teilnehmen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag mit. Bei dem Treffen soll die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen seit dem letzten Treffen vom Oktober 2015 bewertet werden.

Außerdem sollen die weiteren Schritte im Friedensprozess in der Ost-Ukraine beraten werden, teilte Seibert weiter mit.



Foto: Wladimir Putin, über dts Nachrichtenagentur