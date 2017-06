Bitcoin – eine digitale Währung mit Zukunft?

Connect on Linked in

Geld einfach per E-Mail versenden – warum eigentlich nicht? Dabei fällt der Gedanke jedoch nicht auf die e-Wallets wie PayPal, Skrill by Moneybookers oder Neteller, sondern auf die Bitcoins. Denn diese stehen derzeit auf einem historischen Höchstwert. Aus diesem Grund lohnt es sich, einen näheren Blick auf die Zukunft dieser digitalen Währung zu legen.

Bitcoin – ein Stehaufmännchen

Bitcoins sind einfach nicht totzukriegen. Immer wieder wurde der Bitcoin von Journalisten, Wirtschaftsexperten, Bankern und Politikern für gescheitert erklärt, doch aktuell steht es um das erste rein digitale Internetgeld besser denn je. Der Wert des Bitcoins hat sich seit Anfang 2017 mehr als verdoppelt. Wer heute einen beispielsweise einen Bitcoin bei etoro.com kaufen möchte, der muss dafür rund 2.440 Euro zahlen.

Der aktuelle Wert aller Bitcoins, die weltweit bestehen, beträgt gut 35 Milliarden US-Dollar. Wenn der Bitcoin im DAX gelistet wäre, dann würde er mit diesen Werten sogar auf Augenhöhe mit der Deutschen Bank stehen. Das sind für ein mutmaßlich gescheitertes Experiment doch sehr erstaunliche Zahlen.

Dass die Bundesbank angesichts einer solchen Kursentwicklung in regelmäßigen Abständen vor einer Spekulationsblase warnt, überrascht dabei nicht. Das ist sogar gerechtfertigt. Denn historisch betrachtet, ist der Bitcoin-Preis in der Vergangenheit immer wieder in die Höhe geschossen, um dann wieder ebenso schnell einzubrechen. Aber dennoch, der Wert des Bitcons ist unterm Strich kontinuierlich gestiegen und in den vergangenen Jahren um sagenhafte 55.000 %.

Bitcoin – eine bemerkenswerte Währung

Dass der Bitcoin stetig im Wert gestiegen ist, hat gute Gründe. Denn die digitale Währung ist mehr als nur ein „Mysteriöses Hackergeld“, mit dem im Internet spekuliert wird, mit dem Drogen und Waffen im Darknet gehandelt werden und das von den Cyberkrimellen für Attacken genutzt wird, wie jüngst in dem WannaCry-Trojaner. Sondern bei Bitcoin handelt es sich um eine bemerkenswerte Grundlagentechnologie, von der zwei Dinge miteinander verbunden werden: die nächste Evolutionsstufe des Geldes und die des Internets.

Genau aus diesen Gründen bleibt der Bitcoin bei den Anlegern und Spekulanten weiterhin beliebt, daran werden selbst die Rückschläge der vergangenen Jahre nichts ändern und ebenso wenig die Hackerangriffe. Aber wie kommt man in den Besitz dieser digitalen Währung?

Der Bitcoin hat, wie bereits vorab erwähnt, in den letzten Jahren eine ansehnliche Performance hingelegt. Allein 2016 ist er um 126 % im Kurs gestiegen und damit war er die Währung mit dem besten Wertzuwachs. Bereits 2015 und 2013 war er die am stärksten entwickelte Währung und eine der Hauptursachen dafür waren die Kapitalverkehrskontrollen in China. Diese konnten mit Hilfe der digitalen Währung umgangen werden, denn die Kryptowährung wird nicht von den Staaten kontrolliert.

Wie kann der Bitcoin gehandelt werden?

Bei vielen Anlegern wächst aufgrund der Performance das Interesse an dem Bitcoin. Doch wie kann der Bitcoin ge- oder verkauft werden? Dazu gibt es drei Möglichkeiten: den Bitcoin-Handel, die Bitcoin-Wechselstuben und Offline-Käufe.

Die Grundvoraussetzung ist der Besitz einer elektronischen Brieftasche. Diese kann bspw. über etoro.com eingerichtet werden und ähnelt einem Girokonto bei der Bank, denn es können Bitcoins empfangen oder Überweisungen gesendet werden. Der Bitcoin-Kauf wird dann auf dem sogenannten Bitcoin-Marktplatz vorgenommen. Dort handeln die Benutzer direkt miteinander und somit ergibt sich der Preis gewissermaßen durch Angebot und Nachfrage und das kann in der Regel für einen relativ niedrigen Kurs sorgen. Auf den Bitcoin-Marktplätzen stellen die Nutzer ihre Angebote zu Kauf oder Verkauf von Bitcoins mit einer anderen Währung ein. Wird das Angebot von einem anderen Nutzer akzeptiert, dann kommt ein Geschäft zustande.

Die Betreiber verlangen in der Regel eine geringe Gebühr für den Tausch, für die Einzahlung und/oder die Auszahlung des Betrages. Diese Gebühr ist jedoch geringer als die Preisdifferenz zwischen Kauf und Verkauf bei den Wechselstuben.

Daneben ist es auch möglich, den Bitcoin über Börsen und Broker zu handeln, bzw. zu erwerben. Während die Trades auf einem Marktplatz manuell vonstattengehen, das heißt Sie müssen selbst nach dem passenden Verkaufsangebot suchen – erfolgt der Handel bei den Bösen automatisch. Dort muss einfach nur angegeben werden, wie viele Bitcoins Sie zu welchem Kurs kaufen bzw. verkaufen möchten. Sollte die Börse ein passendes Angebot finden, dann kauft sie in Ihrem Auftrag die Bitcoins und schreibt diese dem Trading-Konto gut.

Erster Bitcoin-ETF abgelehnt

Der Bitcoin hatte in diesem Frühjahr ein Allzeithoch nach dem anderen verzeichnen können. Es gab die Hoffnung von den Kursbetreibern, dass die US-Börsenaufsicht SEC den ersten Bitcoin-ETF genehmigen würde und damit das Kryptogeld für die breitere Anlegermasse zugänglich wird. Doch die Hoffnung der Investoren hat sich nicht erfüllt. Anfang März 2017 lehnte die SEC den ersten Indexfonds ab. Das Finanzprodukt wird von den Aufsehern der Finanzbehörde aufgrund der mangelnden Regulierung des Bitcoin-Handels für zu manipulationsanfällig. Dadurch wurde der Bitcoin-Kurs zeitweise empfindlich nach unten gedrückt.

Anmerkung: Jede Investition beinhaltet ein gewisses Risiko. Riskieren Sie kein Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren.