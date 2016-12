Betreuungsquoten im Osten weiterhin höher als in Westdeutschland

Die Betreuungsquoten für Kinder unter drei Jahren sind im Osten weiterhin deutlich höher als in Westdeutschland. So hatte mit 61,8 Prozent der brandenburgische Landkreis Spree-Neiße zum Stichtag 1. März 2016 die bundesweit höchste Betreuungsquote für Kinder unter 3 Jahren, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mit. Demnach wurden in 66 der 77 ostdeutschen Landkreise und kreisfreien Städte – einschließlich Berlin – mehr als 50 Prozent aller Kinder unter 3 Jahren in einer Tageseinrichtung oder in Tagespflege betreut.

Die geringste Betreuungsquote wies der Landkreis Berchtesgadener Land in Bayern mit 14,3 Prozent auf. Bei den Kindern im Alter von 2 Jahren hatten 75 von 77 ostdeutschen Kreisen eine Betreuungsquote von mindestens 80 Prozent. Dieser Wert wurde in Westdeutschland nur von 3 der insgesamt 325 Kreise erreicht. Den höchsten Anteil an 2-jährigen Kindern in Kindertagesbetreuung an allen Kindern in diesem Alter gab es im brandenburgischen Kreis Elbe-Elster (99,9 Prozent). Bei den 1-jährigen Kindern lag in den ostdeutschen Landkreisen und kreisfreien Städten die Betreuungsquote Anfang März 2016 in 76 von 77 Kreisen bei mindestens 50 Prozent. Dagegen gab es angeführt von Heidelberg (62,7 Prozent) insgesamt nur 5 westdeutsche Kreise und kreisfreie Städte mit einer entsprechend hohen Quote. Die bundesweit höchste Quote bei den 1-jährigen Kindern wies die Stadt Frankfurt (Oder) mit 84,5 Prozent auf. Eine geringe Rolle spielte die Betreuung von Kindern unter 1 Jahr. Hier lag die Betreuungsquote in Ostdeutschland bei 3,9 Prozent und in Westdeutschland bei 2,2 Prozent.

