Bertelsmann übernimmt WhiteCloud Analytics

Bertelsmann stärkt sein Bildungsgeschäft durch eine weitere Akquisition in den USA: Relias Learning, Tochter des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens, übernimmt das auf Analysen und Datenverarbeitung im Gesundheitsbereich spezialisierte Unternehmen WhiteCloud Analytics vollständig. Über den Kaufpreis für die in Boise, Idaho, beheimatete Firma vereinbarten die Partner Stillschweigen.Kay Krafft, CEO der Bertelsmann Education Group, sagte: „In den vergangenen Jahren ist Relias Learning deutlich gewachsen und konnte neue Kundengruppen wie das Krankenhaussegment erschließen. Zudem ist das Unternehmen in neue Geschäftsbereiche wie Performance-Management vorgestoßen und hat parallel mit der internationalen Expansion begonnen. Die Akquisition von WhiteCloud Analytics stärkt Relias nun weiter, indem die erstklassigen E-Learning-Angebote künftig verstärkt um vertiefende Datenanalyse-Tools ergänzt werden.“

WhiteCloud wurde 2009 gegründet und beschäftigt derzeit rund 50 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet Kunden aus dem Gesundheitswesen – beispielsweise Krankenhäusern – verschiedene Analyse-Werkzeuge an, um datenbasiert die medizinische Versorgungsqualität sowie die eigenen Kosten mit anderen Institutionen im Markt zu vergleichen und diese anschließend zu verbessern. Bereits im vergangenen Jahr hatte Relias das US-Analytik-Unternehmen Care Management Technologies (CMT) übernommen.

„Die Stärke von WhiteCloud im Krankenhaussegment sowie die Analytik-Tools zur Leistungsverbesserung machen das Unternehmen zur idealen Ergänzung für die Angebote von Relias“, so Jim Triandiflou, CEO von Relias Learning. „Zusammen mit der kürzlich erfolgten Übernahme von CMT können wir Kunden nun einzigartige Lösungen anbieten. Damit versetzen wir unsere Kunden in die Lage, Entscheidungen auf Basis von Daten-Analysen zu treffen, um sowohl die Pflege für Patienten als auch die eigene finanzielle Situation zu verbessern.“

In den vergangenen Jahren hat Relias Learning sein Kerngeschäft konsequent ausgebaut und ist in angrenzende Geschäftssegmente eingetreten. WhiteCloud ist dabei die siebte Akquisition des Unternehmens seit März 2016. Unter anderem übernahm Relias in den vergangenen Monaten die E-Learning-Anbieter Advanced Practice Strategies, Swank Healthcare und AHC Media in den USA sowie SPM in Deutschland. Insgesamt vergrößerte Relias seine Kundenbasis dadurch von 4.500 im Jahr 2015 auf mehr als 6.000 Ende 2016.

Die Akquisition von Relias Learning selbst war die größte Akquisition von Bertelsmann in den USA seit der Übernahme von Random House im Jahr 1998.

Bertelsmann konzentriert sich mit seinen Aktivitäten im Bildungsbereich auf Online-Bildung mit den Schwerpunkten Gesundheitswesen und Technologie sowie auf Bildungsdienstleistungen. Mittelfristig soll der Bereich Bildung mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro zur dritten Geschäftssäule von Bertelsmann neben Medien und Dienstleistungen ausgebaut werden.

