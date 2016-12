Berlins Innensenator will Polizeipräsenz sichtbar erhöhen

Connect on Linked in

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) will die Polizeipräsenz in der Hauptstadt nach dem Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt deutlich erhöhen. Das teilte der SPD-Politiker am Dienstag in Berlin mit. Man habe ein entsprechendes Angebot von Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) zur Unterstützung angenommen.

Außerdem werde das Sicherheitskonzept zur Silvesterfeier deutlich überarbeitet. Die Berliner sollten sich „aber den Mut nicht nehmen lassen“, so Geißel weiter. Der Berliner Polizeipräsident verwies auf den Generalbundesanwalt, der die Ermittlungen übernommen hat. Zu dem festgenommenen pakistanischen tatverdächtigen sagte er, dass es „erhebliche Zweifel“ an seiner Täterschaft gebe. Zuvor hatte unter anderem die „Welt“ berichtet, dass die Berliner Polizeiführung davon ausgeht, dass es sich bei dem festgenommenen Pakistaner nicht um den Terroristen handelt, der den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz begangen hat.

