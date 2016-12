Berliner Terror-Lkw zur Spurensicherung abgeholt

Connect on Linked in

Der Lkw, mit dem ein Terrorverdächtiger am Montagabend auf dem Weihnachtsmarkt vor der Berliner Gedächtniskirche am Breitscheidplatz in eine Menschenmenge gerast war, ist zur Spurensicherung abgeholt worden. Der Abtransport hat, vermutlich aufgrund der schweren Ladung, mehrere Stunden gedauert, konnte aber mithilfe eines Ersatzführerhaus dann aber doch vollzogen werden. Bisher wurden zwölf Todesopfer von der Polizei bestätigt, 48 weitere Personen liegen, zum Teil schwer verletzt, in Krankenhäusern.

Der Tatverdächtige soll laut Medienberichten aus Pakistan stammen, der polnische Beifahrer des Lkw war nach der Tat tot im Fahrzeug aufgefunden worden. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) ordnete für Dienstag eine bundesweite Trauerbeflaggung der obersten Bundesbehörden und ihrer Geschäftsbereiche sowie der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht von Bundesbehörden unterstehen, an. 11 Uhr will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU zu dem Anschlag äußern und gegen 13 Uhr soll auf einer Pressekonferenz der aktuelle Kenntnisstand der Ermittler mitgeteilt werden.

Foto: Breitscheidplatz nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt, über dts Nachrichtenagentur