Berliner Linke stimmen rot-rot-grünem Koalitionsvertrag zu

Connect on Linked in

Die Berliner Linke hat in einem Mitgliederentscheid dem rot-rot-grünen Koalitionsvertrag zugestimmt. Das teilte die Partei am Mittwochnachmittag mit. Zuvor hatten bereits Grüne und SPD auf ihren Parteitagen am Samstag beziehungsweise am Montag dem Vertrag zugestimmt.

Damit ist der Weg frei für die bundesweit erste rot-rot-grüne Koalition unter Führung der SPD. Am Donnerstag soll Michael Müller (SPD) im Berliner Abgeordnetenhaus erneut zum Regierenden Bürgermeister gewählt werden.



Foto: Rotes Rathaus in Berlin, über dts Nachrichtenagentur