Berlin: Polizei nimmt mutmaßlichen U-Bahn-Treter fest

Zielfahnder des Landeskriminalamtes Berlin haben am Samstagnachmittag einen mit Haftbefehl gesuchten 27-Jährigen festgenommen, der Ende Oktober eine Frau am U-Bahnhof Hermannstraße verletzt haben soll. Die Fahnder hatten den Mann gegen 16:30 Uhr bei seiner Ankunft am Zentralen Omnibusbahnhof in Charlottenburg noch im Bus sitzend angetroffen und festgenommen, teilten die Beamten mit. Er sei dem ermittelnden Fachkommissariat der Kriminalpolizei überstellt worden.

Eine 26 Jahre alte Frau war am 27. Oktober aus einer Gruppe heraus in den Rücken getreten worden, als sie am U-Bahnhof Hermannstraße eine Treppe hinunterging. Die Frau stürzte und verletzte sich. Mit Hilfe von Videoaufnahmen konnten die Verdächtigen identifiziert werden.

Foto: Festnahme mit Handschellen, über dts Nachrichtenagentur