Anschlag in Berlin: Lkw rast in Weihnachtsmarkt – mehrere Tote

Ein Lkw ist am Montagabend in eine Menschenmenge in Berlin gerast. Die Polizei geht von einem Terroranschlag aus. Dabei seien mehrere Menschen ums Leben gekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Der Zwischenfall ereignete sich am Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz im Stadtteil Charlottenburg. Der Breitscheidplatz wurde komplett abgesperrt.

Bis zu 50 Menschen sollen verletzt worden sein. Die Polizei sperrte das Gebiet ab und ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.Der Fahrer des Lkw wurde nach kurzer Flucht festgenommen, ein Beifahrer wurde getötet.

Das Fahrzeug sei aus Richtung des Bahnhofs Zoo gekommen, über den Fußweg gesteuert worden und in den Markt am Breitscheidplatz gerast. Dabei wurden zahlreiche der Buden auf dem Weihnachtsmarkt zerstört.

Sicherheitskräfte richteten eine Anlaufstelle für Angehörige ein. Bundesinnenminister de Maizière bot den Sicherheitskräften in Berlin „jede Unterstützung durch die Bundespolizei“ an. Der Tathergang gleicht auffällig demjenigen von Nizza.

Foto: Polizei, über dts Nachrichtenagentur