Berlin: Höhere Wahlbeteiligung als vor 5 Jahren

In Berlin zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung als bei der Abgeordnetenhauswahl vor fünf Jahren ab. Landeswahlleiterin Petra Michaelis-Merzbach bezifferte die Beteiligung bis 12 Uhr mit 25,1 Prozent. 2011 waren es zu diesem Zeitpunkt 19,1 Prozent, am Ende gingen 60,2 Prozent an die Urnen.

Zudem gibt es es wohl eine hohe Zahl an Briefwählern: 525.364 Wahlscheine wurden ausgestellt, womit 21,1 Prozent der Wahlberechtigten einen Briefwahlantrag gestellt haben. Das sei die höchste Zahl, die je bei einer Wahl zum Abgeordnetenhaus erreicht wurde, so die Landeswahlleiterin. Vor fünf Jahren waren insgesamt 444.012 Wahlscheine ausgegeben worden.

Foto: Kreuz auf Stimmzettel, über dts Nachrichtenagentur