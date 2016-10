Berichte über bevorstehende Zerschlagung von Kaiser’s Tengelmann

Print This Post

Karl-Erivan Haub, der Eigentümer von Kaiser`s Tengelmann, will laut eines Berichts der „Süddeutschen Zeitung“ an diesem Freitag angeblich die Mitarbeiter darüber informieren, dass die Supermarktkette von der kommenden Woche an zerschlagen wird. Ein für Samstag anberaumtes Treffen sei „obsolet“ geworden, schreibt die Zeitung. Dort sollte mit anderen Konzernen eigentlich eine tragfähige Lösung für die Supermarktkette gefunden werden.

Zuvor soll der Chef einer anderen Supermarktkette seine Teilnahme an dem Treffen abgesagt haben, schreibt die Zeitung. Mehrere Beteiligte werfen sich offenbar gegenseitig vor, nicht ernsthaft an den Gesprächen interessiert zu sein.

Foto: Kaisers`s-Filiale, über dts Nachrichtenagentur