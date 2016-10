Beratungsagentur soll Kommunen bei Investitionen unterstützen

Print This Post

Das Bundeswirtschaftsministerium will mit einem neuen Beratungskonzept dabei helfen, Infrastrukturprojekte von Kommunen voranzubringen. Das öffentliche Unternehmen „Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH“ wird daher nach Angaben des Ministeriums ab Anfang 2017 Kommunen bei allen Investitionsvorhaben beraten, berichtet das „Handelsblatt“. Mit der Schaffung dieses kommunalen Beratungsangebots werde „ein weiterer Baustein der Strategie der Bundesregierung zur Stärkung öffentlicher und privater Investitionen“ umgesetzt, hieß es der Zeitung zufolge im Ministerium.

Die Beratungseinrichtung gehe auf einen Vorschlag der von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) eingesetzten Expertenkommission „Stärkung von Investitionen in Deutschland“ unter Leitung von Marcel Fratzscher, dem Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), zurück. „Kommunen haben aufgrund ihrer in der Vergangenheit immer geringer gewordenen finanziellen Spielräume oft nicht mehr die Kapazitäten, Investitionen effizient zu planen und durchzuführen. Mit dem neuen kommunalen Beratungsangebot können wir Kommunen nun bei der Planung und Durchführung von Investitionsvorhaben begleiten. Denn gerade auf kommunaler Ebene brauchen wir mehr Investitionen, insbesondere in Schulen und Kitas“, sagte Gabriel dem „Handelsblatt“.



