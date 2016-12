Beifahrer des Terror-Lkw offenbar erschossen

Print This Post

Der polnische Beifahrer des Terror-Lkw, der am Montagabend auf dem Weihnachtsmarkt vor der Berliner Gedächtniskirche am Breitscheidplatz in eine Menschenmenge gerast war, ist offenbar erschossen worden. Das berichtet das ARD-„Hauptstadtbüro“ mit Verweis auf Sicherheitskreise. Auch Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter äußerte sich dementsprechend: Es handele sich bei dem polnischen Kraftfahrer vermutlich eher um ein Opfer als um einen Täter.

Bei dem Anschlag am Breitscheidplatz kamen mindestens zwölf Menschen ums Leben, 48 weitere Personen wurden teilweise schwer verletzt. Um 11 Uhr will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu dem Anschlag äußern und gegen 13 Uhr soll auf einer Pressekonferenz der aktuelle Kenntnisstand der Ermittler mitgeteilt werden.

Foto: Breitscheidplatz nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt, über dts Nachrichtenagentur