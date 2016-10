BDI-Chef Grillo mahnt Geduld bei Integration von Flüchtlingen an

Connect on Linked in

Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Ulrich Grillo, hat mehr Geduld bei der Integration von Flüchtlingen in Deutschland angemahnt. „Wir müssen Integrationskurse anbieten. Das dauert natürlich, bis einer die deutsche Sprache lernt“, da müsse man „Geduld haben“, sagte Grillo im „Deutschlandfunk“.

Auch die Integration in die Ausbildung dauere. „Wir haben mal gesagt, wenn wir in den nächsten fünf Jahren 20 Prozent der Flüchtlinge in den Arbeitsprozess integriert haben, dann haben wir einen guten Job gemacht.“ Das höre sich wenig an, sei aber aus heutiger Sicht eine „Riesenzahl“. Grillo äußerte sich besorgt über die zunehmende Fremdenfeindlichkeit im Ostdeutschland. „Wir haben nicht unbedingt Angst, aber die Wirtschaft, die Industrie ist verunsichert, und Verunsicherung ist immer negativ.“ Man überlege sich sehr genau, wo man investiere, und da gebe es im Moment schon „erhebliche Probleme“.

Foto: Ulrich Grillo, über dts Nachrichtenagentur