BDA-Präsident warnt Lufthansa-Piloten vor neuen Streiks

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Die Wirtschaft fürchtet wachsende Schäden durch die Dauerstreiks bei der Lufthansa: Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Ingo Kramer, hat die Piloten vor weiteren Arbeitsniederlegungen und Flugausfällen in den nächsten Wochen gewarnt. „Ein Streik soll einen Interessenausgleich hervorbringen, nicht Kunden vergraulen und damit Arbeitsplätze und die Existenz gefährden“, sagte Kramer der „Bild“. Zuvor hatte bereits der Vorstandschef von Siemens, Joe Kaeser, die Piloten in der Zeitung aufgefordert, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

„Die häufigen und andauernden Streiks bei der Lufthansa sind nicht nur eine Belastung für hunderttausende Passagiere. Die Streiks schaden auch zunehmend der deutschen Wirtschaft und der `Marke Deutschland`, die für Verlässlichkeit und Qualität steht“, sagte Kaeser: „Wir brauchen hier wieder mehr Zuverlässigkeit.“ Wie die Zeitung weiter schreibt, profitiert Lufthansa-Konkurrent Air Berlin von den Pilotenstreiks. Allein seit Wochenbeginn habe Air Berlin wegen der höheren Nachfrage auf 78 Flügen größere Maschinen eingesetzt, bestätigte eine Sprecherin der „Wir merken das schon.“



Foto: Lufthansa-Maschine wird am Flughafen beladen, über dts Nachrichtenagentur