Bayern: Polizei suspendiert zwei Beamte mit „Reichsbürger“-Kontakten

Nach den tödlichen Schüssen auf einen SEK-Beamten im bayerischen Georgensgmünd durch einen Anhänger der so genannten „Reichsbürgerbewegung“ im Oktober, sind zwei Polizisten mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert worden, denen Kontakte zu dem 49-jährigen Tatverdächtigen vorgeworfen werden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Gegen die beiden beschuldigten Beamten seien am Mittwoch Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen worden.

Spezialeinheiten der Bayerischen Polizei hatten im Oktober die Waffen des 49-Jährigen sicherstellen wollen, woraufhin dieser das Feuer auf die Beamten eröffnete. Insgesamt wurden vier Polizisten verletzt, von denen einer in Folge seiner schweren Schussverletzungen verstarb. Der Täter konnte leicht verletzt festgenommen werden.

Foto: Polizist, über dts Nachrichtenagentur