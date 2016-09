Barley: TV-Duell entlarvt Trump als „gnadenlosen Populisten“

Connect on Linked in

Im TV-Duell der US-Präsidentschaftsbewerber Hillary Clinton und Donald Trump hat sich der Kandidat der Republikaner nach Ansicht von SPD-Generalsekretärin Katarina Barley „als gnadenloser Populist“ gezeigt. „Er redet von einfachen Lösungen, wo es keine geben kann“, sagte die SPD-Politikerin der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Mittwoch). Trump versuche, mit der Angst und der Verunsicherung der Menschen Politik zu machen.

Das sei „schäbig und gefährlich“. Trump bediene sich der gleichen Methoden wie der „Front National“ in Frankreich oder die AfD in Deutschland, so Barley. Rechter Populismus sei in vielen demokratischen Staaten auf dem Vormarsch. „Wir müssen jetzt aufpassen, dass diese Vereinfacher und Hetzer nicht unsere Gesellschaft spalten“, sagte die SPD-Generalsekretärin.

Foto: Katarina Barley, über dts Nachrichtenagentur