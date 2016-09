Barley: CDU verantwortlich für schlechtes Berliner Asylmanagement

Connect on Linked in

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley hat die Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Berliner Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) und dessen Flüchtlingspolitik scharf zurückgewiesen. „Ich war neulich von Merkels Kritik an Michael Müller ziemlich irritiert“, sagte Barley der „Rheinischen Post“ (Freitagausgabe). Die Flüchtlingsbetreuung in der Hauptstadt „lief so lange schlecht, wie es Innensenator Henkel von der CDU zu verantworten hatte“, sagte Barley.

„Seit Müller es zur Chefsache gemacht hat, hat sich verdammt viel zum Guten verändert“, betonte die SPD-Politikerin. Merkels Parteifreunde Henkel und Czaja hätten es dagegen zuvor „total verbockt“, sagte sie. „Dass Merkel solche harten Worte gegen Müller wählt, zeigt, unter welchem Druck sie nach der krachenden Wahlniederlage in Mecklenburg-Vorpommern in ihrer eigenen Partei steht“, sagte Barley. „Sollte die CDU am Sonntag in Berlin wieder unter 20 Prozent landen, könnte das zu einem ernsthaften Problem für sie werden“, sagte Barley voraus. In Berlin wird am kommenden Sonntag das neue Abgeordnetenhaus gewählt.

Foto: Katarina Barley, über dts Nachrichtenagentur