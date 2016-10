Auswärtiges Amt kündigt nach Hurrikan Soforthilfe für Haiti an

Print This Post

Deutschland hat nach dem Hurrikan „Matthew“ 600.000 Euro Soforthilfe für die Opfer in Haiti bereitgestellt. Das teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Freitag mit. „Wir wollen rasch helfen, um die Not der Menschen zu lindern“, sagte er.

Behördenangaben zufolge stieg die Zahl der Todesopfer auf über 470. Unterdessen verlor „Matthew“ auf seinem Weg Richtung Nordwesten etwas an Stärke und ist laut US-Hurrikanwarnzentrum derzeit als Hurrikan der Kategorie 3 unterwegs. Dennoch wird für den Südosten der USA mit schweren Schäden gerechnet. Millionen Menschen brachten sich in Sicherheit.



