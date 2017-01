Auswärtiges Amt: Familiennachzug 2016 stark gestiegen

Connect on Linked in

Der Nachzug von Ehepartnern und anderen Familienangehörigen nach Deutschland ist im vergangenen Jahr stark gestiegen. „2016 sind weltweit annähernd 105.000 Visa zum Familiennachzug erteilt worden, darunter ein Großteil für den Familiennachzug zum Schutzberechtigten“, heißt es auf Anfrage der „Welt“ aus dem Auswärtigen Amt. Im Jahr 2015 waren es noch rund 70.000 Visa.

In diesen Angaben sind auch Familiennachzüge zu Personen mit deutschem Pass enthalten. Der Nachzug von Syrern und Irakern stieg besonders stark an. „Für das Gesamtjahr 2016 ergibt sich eine Gesamtzahl von rund 73.000 Visa, die für den Familiennachzug zum Schutzberechtigten aus Syrien oder Irak erteilt wurden. Im Vorjahr 2015 waren für diesen Personenkreis rund 24.000 Visa erteilt worden“, so das Auswärtige Amt. Die rund 65.000 unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) holen nur in begrenztem Umfang Angehörige nach Deutschland: „2016 wurden für den Familiennachzug zu Minderjährigen weltweit rund 3.200 Visa erteilt.“



Foto: Flüchtlingsfamilie in einer „Zeltstadt“, über dts Nachrichtenagentur