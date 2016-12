Adidas-Chef will „nachhaltig den Turnaround“ in Nordamerika schaffen

Connect on Linked in

Adidas-Vorstandschef Kasper Rorsted will „endlich nachhaltig den Turnaround im Nordamerika-Geschäft hinbekommen“. Auch solle „intern das große Thema Digitalisierung“ beschleunigt werden, sagte Rorsted dem „Handelsblatt“ (Donnerstagsausgabe). Angesichts des „rasanten Wachstums“ des Sportkonzern soll darüber hinaus das Talent-Management weiter verbessert werden.

Die USA haben laut Rorsted Priorität: „Nike ist deshalb die Nummer eins der Welt, weil es seinen Heimatmarkt klar dominiert.“ Adidas wachse in den USA derzeit zwar stärker als alle anderen Marken, „aber wir sind noch nicht zufrieden“, so Rorsted. Adidas werde deshalb weiter überproportional viel Geld in den US-Markt pumpen. Auch die Digitalisierung steht oben auf der Agenda. „Die internen Abläufe betrifft das genauso wie die Beziehung zu unseren Kunden“, sagte Rorsted. Zudem will er Frauen gezielter unterstützen. „Wir wollen den Anteil der Frauen in den oberen Führungsebenen steigern. Es arbeiten zwar viele Frauen im Konzern, aber mit Förderung und Beförderung hapert es. Das müssen wir besser organisieren. Auch das gehört zum künftigen Personalmanagement.“