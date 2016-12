Abgas-Skandal: VW schließt Vergleich mit Kanada

Print This Post

Der Volkswagen-Konzern hat im Abgas-Skandal mit kanadischen Behörden einen Vergleich ausgehandelt. So will der Konzern bis zu 1,5 Milliarden Euro zur Entschädigung kanadischer Kunden zahlen, teilte die Wettbewerbsbehörde des Landes mit. Von manipulierten Abgas-Tests sind in Kanada etwa 105.000 Fahrzeuge betroffen.

Die Einigung muss noch von einem Gericht bestätigt werden. Zudem soll das Unternehmen eine Strafe in Höhe von rund zehn Millionen Euro zahlen.

Foto: Volkswagen-Werk, über dts Nachrichtenagentur